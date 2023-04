Zuza Kołodziejczyk z "Top Model": Zjadłam bułkę, była przepyszna, ale czułam, że zrobiłam coś wbrew sobie

To nie pierwszy raz, gdy Kołodziejczyk w ostrych słowach wypowiada się o programie "Top Model". Już w 2021 roku krytykowała zbytnią emocjonalność w programie. Wyznała wtedy, że twórcy bardzo dbają o to, aby pytania zadawane były w taki sposób, aby jak najbardziej poruszyć bohaterów i bohaterki "Top Model".



Wiem to, bo to przeżyłam. A uwierzcie mi - siedzi tam ktoś, kto umie zadawać pytania i może Cię ciągnąć za język aż do skutku (co może trwać godzinę, ale widzowie zobaczą potem 3 zdania) - pisała jakiś czas temu w social mediach Kołodziejczyk.