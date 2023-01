3. odcinek "The Last of Us" to telewizja wybitna. I przy okazji piękny hołd dla społeczności LGBT

Łał, Łał, Łał - trzeci odcinek "The Last of Us" na HBO Max to arcydzieło. Jeśli nie jest to jeden z najpiękniejszych momentów w historii telewizji, to nie wiem, co innego by mogło nim być. Jestem absolutnie zauroczony tym obrazem i nieprawdopodobnie wzruszony historią, którą opowiada.