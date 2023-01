3. odcinek „The Last of Us” wprowadził najwięcej zmian. I okazał się najlepszym z dotychczasowych

3. odc. "The Last of Us" wpadł już do oferty HBO Max. "Do ostatnich dni" przedstawia nam kolejne znane z gry postacie - Billa (Nick Offerman) oraz Franka (Jeffrey Pierce). Jest to niewątpliwie epizod najwięcej dopisujący do materiału źródłowego, choć nazywanie go "niewiernym" oryginałowi byłoby sporym nadużyciem.



Neil Druckmann (twórca gry) wraz z Craigiem Mazinem zdecydowali się pokazać widzom coś, co w grze zostało pokrótce opowiedziane za pomocą fragmentów pamiętnika i pożegnalnego listu. Tak oto powstała przepiękna miłosna opowieść-miniatura; historia traktująca z jednej strony o przyjaźni, bliskości, chęci życia i odbudowania dawnego piękna, z drugiej - o odejściu i pożegnaniu.



Ktoś może powiedzieć, że to zwykły filler - i będzie najzwyczajniej w świecie niesprawiedliwy. To raczej przykład zręcznego przetworzenia tego w gruncie rzeczy rozwałkowego fragmentu rozgrywki, który w formie serialowej ma szansę wybrzmieć z wielką mocą. Efekt? Jedna z najbardziej czułych love stories w historii małego ekranu. I pierwszy (jak dotąd) odcinek tego serialu, który napawa nadzieją - obrazuje sposób, w jaki przyjaźń i miłość mogą posłużyć za fundamenty przywrócenia cywilizacji.