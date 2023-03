Wygrał "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a ubiera się w lumpie. Adam Strycharczuk zdradził nam, dlaczego to robi

W lumpach ubieram się tak naprawdę od małego, kiedy to mama ciągała mnie do Otwocka lub innych zagłębi second handowych. Jednak tak w pełni świadomie ubieram się tam od początków studiów, czyli stawiałbym na rok 2009-2010. Wtedy to pozbyłem się demonów z dzieciństwa i przekonałem do mody z drugiej ręki. Początkowo nie miałem konkretnego stylu i ciągle zaglądałem do sieciówek. Przełom przyszedł około pięć lat temu, kiedy z kolegami tworzyliśmy projekt muzyczny Galaxi, w którym byłem wokalistą. Chcieliśmy odwzorować lata 90-te, więc jedynym miejscem na znalezienie ciuchów z tamtych lat były lumpy i szafy wujków. Znajdując perełki za kilka złotych i ubierając je do klipów, odkryłem, że ten styl całkiem mi pasuje. Nie wiem czemu, ale rzeczy z pozoru brzydkie jakoś na mnie leżą. Postanowiłem podzielić się tym z widzami i dodać specyficzny dla mnie humorek. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Tematyka jest dla mnie ważna także ze względu na uświadamianie ludzi o walorze ekologicznym odzieży używanej. W czasach zalewu taniej odzieży ze Wschodu, warto docenić jakość ciuchów z drugiej ręki i nadawanie jej kolejnego życia

- wyjaśnia Strycharczuk.\