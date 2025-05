Przez ten true crime zarwałam nockę. Jest na Disney+

To, co najbardziej porusza w tym serialu, to fakt, że życie stracił niewinny człowiek. Trudno jest mi wyjaśnić, dlaczego akurat historia Jeana Charlesa de Menezesa poruszyła mnie bardziej niż inne - może dlatego, że był młodym emigrantem z Brazylii, który wbrew swojej matce postanowił wyjechać z domu w celach zarobkowych. Może z powodu tego, że został przedstawiony jako spokojny człowiek, który każdego ranka w metrze czytał gazetę. Może dlatego, że nie spodziewał się, że pewnego zwyczajnego dnia umrze w wyniku nieprzemyślanej akcji policji, która popełniła szereg błędów, a za które nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności.