O tym nie wiedzieliście, oglądając "Barbie". Sześć nieoczywistych ciekawostek o filmowym hicie

Za kostiumy do "Barbie" odpowiedzialna była brytyjska kostiumografka filmowa Jacqueline Durran, która stworzyła kostiumy do innego filmu Grety Gerwig, "Małe kobietki". Stylizacje do "Barbie" współtworzył również francuski dom mody Chanel. Warto też dodać, że Margot Robbie jest jedną z producentek "Barbie" oraz ambasadorką Chanel od wielu lat. W związku z tym zdecydowano, że to właśnie ten dom mody będzie odpowiedzialny za stylówki do produkcji. Kostiumografka "Barbie" pracowała pracowała nad stylizacjami do filmu przez 11 tygodni przed nagraniami, ale również już podczas zdjęć. Na pomysł związany z kostiumami do filmu wpadł nawet Ryan Gosling, odtwórca roli Kena. Chciał, by jego postać nosiła bieliznę marki KEN, która jak się okazuje, stała się potem viralem w czasie promocji "Barbie".