Plastic is fantastic. Recenzja filmu "Barbie" - to wywrotowy blockbuster i filmowy odlot

Barbie to idea zapisana w figurce długonogiej blondyny, która, jak dowiemy się z prologu, zmieniła świat. Wcześniej wszystkie lalki były bowiem bobasami i dziewczynki nie miały wyjścia - musiały bawić się w matki. Produkt firmy Matell pokazał światu, że kobiety mogą też być naukowczyniami, lekarkami, czy nawet prezydentkami, niwelując nierówności między płciami. W tym właśnie przekonaniu żyje Stereotypowa Barbie. Dla niej każdy dzień jest idealny, bo sprowadza się do witania z innymi Barbie, zabawy na plaży, domówki, spławiania Kena i piżama party z przyjaciółkami. Pewnego poranka z prysznica leci jednak zimna woda, na talerzu głównej bohaterki ląduje spalony gofr, a ona sama zalicza twardy upadek, kiedy zlatuje z dachu swojej chatki. Najgorsze jest jednak to, że piętami dotyka ziemi, czym wzbudza przerażenie u swoich koleżanek. Słowem: przeistacza się w dziwactwo z myślami o śmierci, a przecież w Barbielandzie coś takiego nawet nie istnieje.



Perfekcyjna rzeczywistość Barbie się rozpada, bo to po części film o wyzbywaniu się złudzeń. Główna bohaterka kurczowo się ich trzyma, dlatego wsiada do auta i przy dźwiękach ulubionej piosenki rusza wraz z Kenem do Los Angeles, aby - zgodnie z poleceniem Dziwnej Barbie - załatać wyrwę, jaka powstała między Barbielandem a prawdziwym światem, przyprawiając ją o cellulit na do tej pory idealnych udach. Gdy dociera na miejsce, szybko zaczyna odczuwać na sobie pożądliwy wzrok mężczyzn i przekonuje się, że równouprawnienie nie istnieje. Co więcej, nastolatki, zamiast ją podziwiać i przytulić, nazywają faszystką i oskarżają o utrwalanie nierealistycznych wzorców kobiecego piękna.



