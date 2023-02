Stan Bruce'a Willisa się pogorszył. Rodzina poinformowała o diagnozie

Od czasu rozpoznania afazji wiosną 2022 r., stan Bruce'a postępował i obecnie mamy bardziej szczegółową diagnozę: otępienie czołowo-skroniowe (znane jako FTD). Niestety, wyzwania związane z komunikacją są tylko jednym z objawów choroby, z którą zmaga się Bruce. Chociaż to bolesne, ulżyło nam, że w końcu mamy jasną diagnozę. (...)



Nie ma żadnych metod leczenia tej choroby; to rzeczywistość, która - mamy nadzieję - może się zmienić w nadchodzących latach. W miarę pogorszenia stanu Bruce'a będziemy liczyć na to, że uwaga mediów skupi się na rzuceniu światła na tę chorobę - i że medialne zainteresowanie stanem zdrowia Willisa przyczyni się do zwiększenia świadomości na jej temat i nagłośnienia badań nad nią.



Bruce zawsze wierzył w to, że warto zabierać głos, by pomagać innym i zwiększać świadomość ważnych zagadnień. Wiemy, że - gdyby tylko mógł - chciałby zwrócić uwagę świata na tych, którzy tak jak on zmagają się z tą wyniszczającą chorobą i na fakt, jak wpływa ona na wiele osób i ich rodziny

- czytamy w oświadczeniu.