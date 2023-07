CANAL+ online aktualizuje swój cennik. Co zrobić, by zachować starą cenę?

Obecny pakiet, który oferuje dostęp do wszystkich treści CANAL+, wkrótce zmieni cenę z 49 zł miesięcznie na 54 zł miesięcznie. Aktualizacja dotyczy również całorocznej oferty na pakiet CANAL+ Seriale i Filmy ze 174 zł do 228 zł (tej, za którą płacimy jednorazowo z góry; miesięcznie wynosi nas to wówczas jedynie 14,50 zł w stosunku do 29 zł w modelu subskrypcyjnym co miesiąc).



Okazuje się jednak, że bez problemu możemy zachować starą cenę. Jak? Wszyscy klienci, którzy już teraz korzystają z pakietu CANAL+ lub aktywują go przed końcem dnia 24 lipca 2023 roku, będą nadal płacić tylko 49 zł! Oznacza to, że dotychczasowi klienci nie muszą się niczym przejmować, a wszyscy ci, którzy zastanawiają się nad subskrypcją, mogą zaoszczędzić, jeśli tylko pośpieszą się z podjęciem decyzji. A warto to zrobić - i zaraz wyjaśnię dlaczego.



Obecni subskrybenci muszą pamiętać, że warunkiem zachowania dotychczasowych cen jest utrzymanie ciągłości miesięcznej subskrypcji - wyłączenie danego pakietu i jego ponowna aktywacja po 24 lipca będzie skutkowała zakupem w nowej, wyższej cenie.