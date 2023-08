Dawid Podsiadło wyruszy w trasę koncertową w 2024 roku. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Zagraliśmy setki koncertów, ale to co wydarzyło się w sobotę, to było piękne, nowe doświadczenie. Nie wiem, ile zrobiłem kroków tego wieczoru, ale na bank bardzo dużo i cieszę się, że w przyszłym roku znowu będę mógł ich tyle zrobić. Energia tego wielkiego tłumu i dziesiątki tysięcy ludzi śpiewających razem - to coś, co powoduje ogromne emocje. Kiedy kończyliśmy występ już myślałem o tym, że to wspaniałe, że będziemy mogli to powtórzyć - gdyby nie to, mógłbym być trochę smutny, że to już koniec

- mówi Dawid Podsiadło.