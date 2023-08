Od 11 sierpnia dostępnych jest kilka kultowych animacji Disneya, m.in. "Igrzyska w zagrodzie". Miki i Pete stają do walki w różnych dyscyplinach sportowych (bieg, wiosłowanie, skok w dal i szalony wyścig rowerowy), a wszyscy mieszkańcy podwórza (w tym Minnie i Koń Horacy) przybyli, by im kibicować. Pete ucieka się do oszustwa, ale ostatecznie zwycięzcą okazuje się Miki.