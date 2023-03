Mocny weekend z Disney+. Zobaczcie mroczny film z Keirą Knightley. Co jeszcze warto obejrzeć?

W weekend warto również przyjrzeć się filmowi "Bono & The Edge A Sort Of Homecoming", dostępny od 17 marca. To produkcja dokumentalna o historii i muzyce legendarnej grupy U 2 z Bono na czele. Bono i The Edge wracają do Dublina z Dave'em Lettermanem i rozmawiają o życiu muzyków i o swojej przyjaźni. Dokument przedstawia niepublikowane dotąd nagrania i wywiady, w których muzycy rozmawiają o procesie tworzenia piosenek i o tym, co było inspiracją ich największych hitów. Podczas lockdownu w 2020 roku Bono i Edge na nowo przyjrzeli się swoim sztandarowym piosenkom i nagrali je ponownie. Po ich wydaniu Bono zaprosił Dave'a do Dublina na specjalny występ w budynku dawnego Ambassador Cinema na O'Connell Street. Dokument w reżyserii Morgana Neville'a jest jednocześnie koncertem, podróżą i opowieścią o jednej z najbardziej niezwykłych przyjaźni w historii rock and rolla.