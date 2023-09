Najnowsza, świetna produkcja Disneya i Pixara już na Disney+! Co jeszcze obejrzeć w weekend?

Od 13 września można oglądać pierwszy sezon serialu "Bertie Gregory: Dzika przyroda z bliska". Bertie Gregory przemierza świat, by w wyjątkowy sposób przybliżyć widzom niezwykłą codzienność życia zwierząt. Będąc uzbrojonym po zęby w najnowocześniejszą technologię, i na przekór ekstremalnym warunkom pogodowym, wraz ze swoją ekipą pokazuje zmagania zwierząt o przetrwanie. W "Bertie Gregory: Dzika przyroda z bliska" widzowie zobaczą, przez co wspólnie musieli przejść, by przystosować się do nieprzewidywalności dzikiej przyrody w odległych miejscach, gdzie filmowanie rzadko idzie zgodnie z planem.