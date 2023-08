W Polsce trwa "Kino na Leżakach". Sprawdź terminarz na sierpień i wrzesień

Wystartowała XI edycja "Kina na Leżakach". Podczas plenerowego wydarzenia, które od 16 czerwca odbywa się w niemal 40 miastach w całej Polsce, obejrzeć można ponad 60 seansów, a to wszystko zupełnie bezpłatnie. Do tej pory odbyły się pokazy takich filmów jak "Ania", "A oni dalej grzeszą, dobry Boże!", "Piosenki o miłości" czy "Chrzciny". W tym roku do partnerów filmowego projektu dołączył także Alior Bank, który przygotował dla kinomaniaków quizy i konkursy z nagrodami, a także nagrodę pieniężną dla nowych klientów banku.



