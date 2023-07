W Polsce trwa sezon na kina plenerowe. Dokąd iść na seans pod gwiazdami?

Wrocław to miasto spotkań, również tych filmowych. Jeśli chodzi zatem o kino plenerowe, nie można zapomnieć o Centrum Historii Zajezdnia, gdzie co tydzień wyświetlane będą zarówno kultowe produkcje, jak i nowości. Z kolei Kino Tarnogaj 5 sierpnia zaprasza do Mieszczańska Beach Bar, gdzie o 21:00 zobaczyć będzie można film "Filip". Warto wpaść także na jedno z najważniejszych filmowych wydarzeń we Wrocławiu, czyli Festiwal Nowe Horyzonty, w ramach którego w Rynku do 30 lipca odbywać się będą seanse takich filmów jak "W trójkącie", "IO" czy "Wielka droga".