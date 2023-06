Dobrowolski był zatem - pisząc delikatnie - wyjątkowo nieuprzejmy, nieprofesjonalny i zbywał artystkę wulgaryzmami. Co więcej, nastawił przeciw niej całą ekipę - najpewniej wymuszając na jej członkach zejście z planu. Opowieść o tym, bądź co bądź, skandalicznym zachowaniu błyskawicznie obiegła Internet - choć powyższe nagrania opublikowano jakieś trzy, cztery godziny temu, druga strona zdążyła się już do nich odnieść. Anna Konarska, rzeczniczka wydarzenia, udzieliła komentarza "Plotkowi", mówiąc, że na razie nic nie wskazuje na to, by koncert Dody miał się nie odbyć. "Na próbach różne rzeczy się zdarzają i czasem różne emocje targają artystami i reżyserami" - dodała.



Oświadczenie opublikował również sam Dobrowolski, publikując przeprosiny na instastories oficjalnego profilu "Bądźmy Razem TVP". Podejrzewam, że sprowadzony do parteru przez "górę" reżyser będzie już bardziej uprzejmy i skory do zdrowej współpracy, a Doda ostatecznie pojawi się na imprezie, w którą zdążyła już włożyć sporo pracy. Na oficjalne potwierdzenie musimy jednak jeszcze poczekać - warto jednak odnotować, że Rabczewska udostępniła już przeprosiny reżysera na swoim profilu.