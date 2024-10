Halloween to jeden z niewielu dni w roku, w którym możemy oderwać się od szarej codzienności i kreować doświadczenia na własnych warunkach. To wtedy najlepiej przywoływać "smaki nie z tej ziemi", do czego zachęca Fanta. Napój oferuje teraz nowe sposoby na zabawę, nawiązując do tegorocznego przeboju kinowego "Beetlejuice Beetlejuice".



"Beetlejuice" stał się rozpoznawalną na całym świecie marką jeszcze w 1988 roku. Niedawno, po niemal 40 latach od premiery filmu, Tim Burton zaserwował nam jego kontynuację. Publiczność z miejsca pokochała nowe przygody niesfornego bioegzorcysty, przez co "Beetlejuice Beetlejuice" zarobił prawie 435 mln dol. Sięgnięcie po napój Fanta w limitowanej edycji z bohaterami hitu wydaje się więc idealnym sposobem na uczczenie tego sukcesu.