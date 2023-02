Te filmy miały być czymś więcej - nie były. Oto największe kinowe rozczarowania

Tu podkreślę, że "Przebudzenie Mocy" uważam za film całkiem niezły, a "Ostatni Jedi" jest dla mnie jednym z ulubionych "starłorsów" w ogóle. Rian Johnson to znakomity reżyser, który odważył się zakpić z tradycji i oczekiwań - dużo tam interesującej, błyskotliwej przekory, znakomitych pomysłów i odwagi. Niestety, "Skywalker. Odrodzenie" to śmiertelnie nudna, bezpieczna do bólu i nijaka próba zadowolenia tych, którzy się na "Ostatniego" obrazili. Ostatecznie to rozpaczliwe zabieganie o łaskę wkurzyło wszystkich - fani nareszcie się ze sobą zgodzili i doszli do wniosku, że saga "Star Wars" otrzymała koszmarny finał.