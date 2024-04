HBO Max: co obejrzeć w weekend? Świetne nowości wpadły do serwisu

Oraz „Mamma Mia! Here We Go Again”. Obie części uroczej musicalowej komedii trafiły właśnie dzisiaj do serwisu HBO Max. Dla przypomnienia, „Mamma mia!” z grubsza opowiada o relacji matki i córki, miłości, przemijaniu i o miłości rzecz jasna. W pierwszej części Sophie próbuje się dowiedzieć, kto jest jej ojcem, gdyż pragnie, aby to właśnie ten mężczyzna odprowadził ją do ołtarza. W „Mamma Mia! Here We Go Again” bohaterka poznaje historię swojej matki, również związaną z macierzyństwem. W rolach głównych: Meryl Streep i Amada Seyfried.



