HBO pokazuje zdjęcie z planu 2. sezonu "Rodu smoka". Powód ma dobry, bo ruszają zdjęcia

Przypomnijmy, że współtwórca "Rodu smoka" Miguel Sapochnik odszedł z serialu po pierwszym sezonie. Z kolei do reżyserskiego grona dołączył m.in. Alan Taylor. W obsadzie 2. sezonu "Rodu smoka" pojawią się takie gwiazdy jak m.in. Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno oraz Rhys Ifans. Na premierowe odcinki 2. sezonu trzeba poczekać do przyszłego roku, gdyż nowe odcinki hitowego serialu zagoszczą w HBO w 2024 roku.