Helena Englert opowiedziała o hejcie i utracie przyjaciół po emisji "Bring Back Alice"

Nie chodzi o to, żeby wszyscy przyjaciele dzwonili do mnie i mówili, jaka jestem wspaniała. Ale jeśli gdzieś mieszkasz całe życie, to wydaje ci się, że masz wokół siebie sporą grupę osób, która stoi za tobą murem. Cokolwiek by się działo. I być może tak jest, ale z jakiegoś powodu przestało być to dla mnie odczuwalne

wyznała.