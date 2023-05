"Ludzie boją się tworzyć takie rzeczy" - rozmawiamy z obsadą serialu "#BringBackAlice"

MJ: Odnosząc się między innymi właśnie do cheerleaderek i do nieskrywanych amerykańskich inspiracji: jak myślicie, dlaczego na naszym rynku - i kinowym, i telewizyjnym - cały czas panuje niedobór produkcji tak odważnie czerpiących z tych zachodnich wzorców, gatunków, estetyki?



Helena: Ludzie boją się tworzyć w ten sposób. I teraz, patrząc na to jak nasz serial bywa odbierany, nie dziwię się. Spójrzmy, jak teraz wszyscy to komentują…



Kasia: Na nasz serial spłynęła masa hejtu, bo „to nie tak, to powinno wyglądać inaczej, to jest przesadzone”…



Helena: „Przecież to jest nierealistyczne…”



Kasia: Że to nie pasuje do Polski… „A czy w Polsce są w ogóle cheerleaderki?” Tak, są, i to w Olsztynie, bo dziewczyny przyjechały z Olsztyna. Także oczywiście, że są, ale to nie jest o tym, nie w tym rzecz, to nie ma znaczenia. Mogłoby ich nie być, to jest bajka, to jest fikcja. Jak ktoś chce obejrzeć realistyczny film o nastolatkach, tak jak to wygląda naprawdę, niech sobie włączy dokument.



Vitalik: No właśnie. Zgadzamy się na jakąś konwencję, to wszystko jest umowne, o to chodzi. Trzeba dać się temu ponieść, to jest pewnego rodzaju fantazja, to jest twórczość, sztuka.



Kasia: To jest wariacja na temat życia nastolatków, po prostu. Wiadomo, ona czerpie z rzeczywistych problemów, ale tylko czerpie, traktuje rzeczywistość jako inspirację, bawi się nią, nie jest odniesieniem jeden do jednego, którego trzeba się biblijnie trzymać!



Helena: I to jest wspaniałe, uważam, że to jest ogromna zaleta tego projektu.



Vitalik: Istnieje cały asortyment różnych produkcji na rynku. My podjęliśmy decyzję, w którym kierunku idziemy. Zawsze można obejrzeć tzw. żyćko i ludzi gadających przy stole, ale to po prostu nie jest nasz serial.



Helena: Tak, to prawda. Zadałeś pytanie: dlaczego tak jest? Właśnie dlatego: dziwne, nieadekwatne reakcje. Sam widzisz, jak my się tutaj denerwujemy. Ludzie przykładają do tego kryteria, których w ogóle nie braliśmy pod uwagę, bo to zupełnie inny rodzaj produkcji. No i, rany, pewne kwestie wydawały nam się oczywiste: te dialogi, teksty są cringe’owe w sposób zamierzony. To wszystko jest przemyślane i celowe, ale ewidentnie polski widz nie jest na to gotowy, więc takich produkcji wciąż brakuje - twórcy obawiają się reakcji, poza tym nie ma popytu, zainteresowania. Natomiast to jest też towar eksportowy - nasz serial został zrobiony również z myślą o tym. I jeżeli to ma być ten sukces, to super, ja nie mam z tym żadnego problemu. (śmiech)



MJ: Gdyby rodzimi twórcy byli nieco odważniejsi, to i widzowie w końcu zaczęliby się do tego przyzwyczajać, oswajać się z tym.