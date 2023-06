Tak Polacy pożegnali Henry'ego Cavilla. Aktor odpowiedział fanom, których spotkał w Łodzi

Impreza kręciła się jednak w pobliżu dość klimatycznie zaaranżowanych pomieszczeń nastawionych mocno na interakcje z gośćmi, no i ich profilami na Instagramach. Uczestnicy mogli sobie zrobić zdjęcia z cosplayerami, wykonać proste makijaże nawiązujące do serialu, ale też napić się stylizowanych na wiedźmińskie eliksiry napojów, słowem – atrakcje dla małych i dużych fanów. Co jednak było najważniejsze, to fakt, że pod sztandarem promocji serialu, znalazło się miejsce również dla chorągwi CD-Projektu (i ich gier wideo) i samego Andrzeja Sapkowskiego (który swoimi podpisami wygenerował największa kolejkę). To dobrze, że właściciele do praw do eksploatacji marki w różnych mediach występują razem.