Nie, Idris Elba nie zostanie Bondem. Aktor ma już dość, a wszystko przez "fanów"

Uważałem to za duży komplement. Myślałem sobie: to szalone! James Bond... My, aktorzy, pojmujemy skalę tego wyzwania. To jedna z tych upragnionych ról. Kiedy proszą cię o zagranie Jamesa Bonda, to oznacza, że osiągnąłeś pewien poziom. To jedna z tych kwestii, co do których cały świat ma swoje zdanie. (...) Zasadniczo był to dla mnie duży komplement. Fakt, że ogromna część świata - oprócz kilku zakątków, o których nie będziemy rozmawiać - była zadowolona z pomysłu, że mógłbym być brany pod uwagę w tym castingu. Ale ci, którym nie podobał się ten pomysł, sprawili, że cała sprawa stała się brzydka, odstręczająca. Bo nagle zaczęło chodzić o rasę. Sprawa stała się nonsensem, a ja poczułem cały jej ciężar

- opowiedział aktor.