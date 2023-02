James Bond zostanie ocenzurowany, aby nikogo nie obrażać. To decyzja spadkobierców autora

Z okazji 70-lecia premiery "Casino Royale" książki z przygodami Jamesa Bonda doczekają się nowego wydania. Ich treść nie będzie jednak taka sama, co zwykle. Została uaktualniona. Chodzi tu o kosmetyczne zmiany. Spadkobiercy Iana Fleminga zdecydowali bowiem o ich przeredagowaniu w taki sposób, aby współcześni czytelnicy nie poczuli się urażeni językiem pisarza.



Ian Fleming Publications Ltd poprosiło wrażliwych czytelników o recenzje przygód Jamesa Bonda. Jak się okazało, z dzisiejszego punktu widzenia część zwrotów w nich zawartych jest co najmniej problematyczna. Dotyczy to przede wszystkim pejoratywnych określeń osób czarnoskórych. W nowych wydaniach mają one całkowicie zniknąć i zostać np. zastąpione terminami "czarnoskóra osoba" lub "czarnoskóry mężczyzna".