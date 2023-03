Jeremy Renner na nogach! Aktor ma się coraz lepiej

Warto jednak pamiętać, że powrót do pełnej formy nie potrwa kilku miesięcy - to raczej kwestia lat. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że aktor z uporem walczy o zdrowie, a zaprzyjaźnieni z nim artyści twierdzą, że "regeneruje się jak szalony", można mieć nadzieję, że wkrótce będzie mógł wrócić do aktorstwa.



Renner znany jest z ról w filmach Marvela, takich jak "Avengers", "Avengers: Czas Ultrona", "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów" czy "Avengers: Koniec gry". Zagrał też m.in. w "American Hustle", "Mission: Impossible - Ghost Protocol", "The Hurt Locker. W pułapce wojny" i w "Mieście złodziei". Dwie ostatnie role przyniosły mu nominacje do Oscara.