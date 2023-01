Zła wiadomość dla fanów Hawkeye'a. Jeremy Renner może wracać do zdrowia latami

Jeremy Renner jest w trakcie wymagającej i bardzo długiej rehabilitacji po wypadku z początku stycznia, do którego doszło na terenie jego posiadłości w Tahoe w stanie Nevada. Obszar był w ostatnich tygodniach nawiedzany przez potężne burze śnieżne, które odpowiadały za usypanie nawet dwumetrowych zasp. Aktor był na to przygotowany - już wcześniej pomagał lokalnej straży pożarnej, wsiadając za kółko prywatnego pługu śnieżnego. Gdy pewnego razu pojazd zaczął zsuwać się w dół zbocza, Renner podjął nieudaną próbę wskoczenia do środka. Niestety - trafił pod gąsienice.



Przygnieciony przez ważący ponad sześć ton pług śnieżny artysta był w stanie krytycznym, na szczęście lekarzom udało się go ocalić. Niewiele brakowało: źródła podają, że rozległe obrażenia lada moment mogły doprowadzić do wykrwawienia. I choć gwiazdor MCU komunikował się już z fanami, jego rodzina przyznaje ze smutkiem, że sytuacja jest znacznie, znacznie poważniejsza, niż się wszystkim wydaje.