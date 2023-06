"Klan" skończył 26 lat. Z tej okazji wybraliśmy 7 kultowych fragmentów, z których śmiało się pół Polski

Trudno nie powstrzymać śmiechu, oglądając to ujęcie. Ale od początku. Jacek w jednym z odcinków "Klanu" żali się Rafalskiemu, że ciągle do dopadają jakieś niepowodzenia. Psycholog słucha monologu, pozwalając, by kolega wyrzucił wszystko to, co mu leży na sercu. Scena rozgrywa się podczas przygotowywania obiadu, gdzie Borecki przygotowuje fileta, a raczej wyładowuje swoją złość na kawale mięsa, tłucząc go bardzo intensywnie, a następnie rozwalając. Powagi sytuacji nadaje jakże dramatyczna melodia w tle oraz przerażone twarze pozostałych domowników, którzy w momencie wyżywania się na mięsie, wchodzą do kuchni. Tę scenę trzeba zobaczyć.