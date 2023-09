Droga do realizacji nowej adaptacji "Kruka" była długa i kręta. Co prawda obeszło się bez tragedii, jak na planie pierwszej wersji z 1994 roku, w wyniku której zginął wcielający się w główną rolę Brandon Lee. Pierwsze zapowiedzi rebootu (nie)sławnego filmu zapowiadano już w 2008 roku i od tamtej pory zmieniali się tak twórcy, jak i zaangażowani w projekt aktorzy. W końcu stanęło na tym, że produkcję wyreżyseruje Rupert Sanders, a w Erica Dravena wcieli się Bill Skarsgard.



Zdjęcia do nowego "Kruka" rozpoczęły się w czerwcu 2022 roku, a skończyły jakieś trzy miesiące później we wrześniu. Film dopiero jednak niedawno znalazł dystrybutora. Mimo to nie wiadomo kiedy Lionsgate zechce go wypuścić. Niemniej producent Sam Pressman zdecydował się już teraz zaostrzyć apetyt fanów.



