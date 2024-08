"Dwójkę" też lubię, ale do "jedynki" się nie umywa. Ten seans to czysta przyjemność: piękne odświeżenie konwencji „kto zabił”, brawurowe rozwiązania narracyjne, przecudowny Craig, zakochana w formule i inteligentnie bawiąca się nią ekipa zdolnych twórców. Oto pierwszorzędna zabawa z wspaniałym bonusem humorystycznym, pozycja obowiązkowa dla miłośników... kina, po prostu kina. Fabuła przenosi widza do posiadłości zamożnej rodziny Thrombey, gdzie po tajemniczej śmierci seniora rodu detektyw Benoit Blanc rozpoczyna śledztwo pełne zaskakujących zwrotów akcji. Tu każdy ma coś do ukrycia!



