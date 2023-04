Galeria zorganizowała koncert patoinfluencerki. To równie żenujące, co szkodliwe

"Miłość, pieniądze, TikToki, chore rządze. Ja wciąż napalowna, live'ów spragniona", krzyczy do mikrofonu patoinfluencerka. Wtóruje jej kilkadziesiąt osób, głównie nastoletnie dzieciaki. To obrazek z jednej z poznańskich galerii, gdzie odbyło się wydarzenie, które mimo wszystko trudno jest nazwać koncertem. Bohaterką darmowego eventu była Lasuczita, która na prowizorycznej scenie próbowała zaśpiewać swoją kontrowersyjną piosenkę, a także skorzystała z okazji, by zaczepić kilku znanych influencerów, w tym Lexy i streamera Takefuna. To alarm, który krzyczy: patoinfluencerzy przebijają się do mainstreamu.