Lil Tay nie żyje. Na Instagramie 14-latki pojawiło się oświadczenie, a wraz nim kilka niewiadomych

Z ciężkim sercem dzielimy się druzgocącą wiadomością o nagłej i tragicznej śmierci naszej ukochanej Claire. Nie mamy słów, aby wyrazić niewyobrażalną stratę i nieopisany ból. Było to całkowicie nieoczekiwane i pozostawiło nas wszystkich w szoku. Odejście jej brata to jeszcze większa, niewyobrażalna głębia do naszego smutku. W tym czasie żałoby uprzejmie prosimy o prywatność, ponieważ opłakujemy tę przytłaczającą stratę, a okoliczności śmierci Claire i jej brata są nadal badane. Claire na zawsze pozostanie w naszych sercach, a jej nieobecność pozostawi niezastąpioną pustkę, którą odczują wszyscy, którzy ją znali i kochali

- napisano w oświadczeniu na Instagramie.