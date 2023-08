Tory Lanez usłyszał wyrok. Czeka go długa odsiadka za postrzelenie dziewczyny

Sama Megan zeznała, że przed oddaniem strzału Laneza krzyknął do niej, by zatańczyła. Kobieta początkowo zeznała na policji, że skaleczyła się o szkło, jednak lekarze znaleźli w jej stopie fragmenty kuli. Megan przeszła skomplikowaną operację, a z jej skutkami boryka się aż do teraz: