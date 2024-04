Niestety w tym wszystkim ludzie zapomnieli najwyraźniej, że za kontem @DailyMantle3 stoi żywa osoba, którą mogło to przerosnąć, a ten konkurs to miała być tylko zabawa! Znacznie bardziej rozczarowujące od faktu, iż Mania i Magellan tym razem nie wygrali, jest to, iż ten nasz narodowy zryw doprowadził do końca tych fajnych plebiscytów, które śledziłem aż do dziś z uśmiechem od ucha do ucha.



Jest mi teraz smutno i przykro, bo sam uwielbiam koty (mam dwa!) i zostałem fanem Manuli po ostatnim głosowaniu na Magellana. Z rozbawieniem obserwowałem też patriotyczny zryw, ale nie byłem świadom tego, że w tle dzieją się straszne rzeczy. Szkoda, że część naszych rodaków przegięła pałę, pokazała się z tej najgorszej strony i zabiła coś pięknego i niewinnego. No wstyd na cały świat.