Wielka potyczka między Polakami i Niemcami. Chodzi o to, kto ma lepszego kota

Manul to kot żyjący na stepach, niezadrzewionych płaskowyżach oraz terenach górskich od Iranu po wschodni Kazachstan, Mongolię, południową Syberię i dużą część Chin. Manul posiada charakterystyczną budowę ciała. Charakterystyczna jest głowa tego kota: szeroka, z niskim czołem, nieco płaskim pyszczkiem oraz malutkimi uszami rozstawionymi bardzo szeroko i nisko po bokach głowy. Nogi Manula są z kolei krótkie, a stopy dość szerokie, wyposażone w kępy włosów między palcami. O Manulach mówi się, że są to dzicy samotnicy, którzy cenią sobie spokój. Ich dość krępa budowa ciała sprawia, że nie są w stanie szybko uciekać i polować. Często korzystają z umiejętności wtapiania się w otoczenie. Podczas polowania próbują podejść niezauważenie jak najbliżej ofiary i zaatakować z zaskoczenia. W Polsce Manule można podziwiać przede wszystkim w ogrodach zoologicznych, m.in. we Wrocławiu.