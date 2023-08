Martyna Wojciechowska odpaliła się po zobaczeniu swoich zdjęć w sieci. Ona też ma prawo do prywatności

Zgadzam się z tym, co napisała Wojciechowska, tym bardziej, że w przeciwieństwie do wielu innych polskich gwiazd, które same ochoczo relacjonują życie prywatne w sieci, prężą się w kostiumach kąpielowych, pokazują nowych partnerów, chwalą się dziećmi i ich sukcesami, Wojciechowska robi to bardzo, ale to bardzo rzadko. Nawet jeśli publikuje kadry z nastoletnią córką, robi to w bardzo delikatny sposób, zdradzając też bardzo mało informacji z życia 15-letniej Marysi. Nie dziwi więc mnie jej poirytowanie, tym bardziej, że większość z nas też raczej nie byłaby zadowolona, gdyby zdjęcia bez naszej wiedzy trafiły do sieci w bardzo prywatnych sytuacjach.