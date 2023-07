Rewolucja w "Dzień dobry TVN". Na liście nowych prowadzących pojawiły się zaskakujące nazwiska

"Super Express" podał, że jedną z nowych prowadzących, która zasiądzie na kanapie w studio TVN-u, ma być Martyna Wojciechowska. Dziennikarka i podróżniczka prowadziła takie programy jak "Automaniak", "Dzieciaki z klasą" czy "Big Brother", a od 2009 roku realizuje podróżniczą serię "Kobieta na krańcu świata". Oprócz niej w śniadaniówce pojawić się ma także Dorota Szelągowska, która ze stacją TVN związana jest od 2014 roku. Prezenterkę telewizyjną można zobaczyć w programach wnętrzarskich, m.in. "Domowe rewolucje", "Totalne remonty Szelągowskiej" czy "Dorota Was urządzi". Do prezenterskiego duetu dołączyć ma także Katarzyna Bosacka, dziennikarka telewizyjna, najbardziej znana z programu emitowanego przez kanał TVN Style - "Wiem, co jem i wiem, co kupuję" - w którym porusza tematykę zdrowej żywności.