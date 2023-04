Wiśniewski pokaże prywatne życie na YouTube. Gwiazdor Ich Troje wraca z reality show "Jestem jaki jestem"

Sam zainteresowany tak pisze o swoim projekcie: Jestem jaki jestem 3 czyli Wiśnia buduje" to vlog, dotyczący budowy Domu, mojego kawałka podłogi. Aby dojść do miejsca w którym dziś jestem, musiałem przespacerować się najtrudniejszą z dróg, pominąć wiele drogowskazów, znaleźć się w miejscach, w których nie było przyjaciół. Napisałem ponad 300 utworów, wiele z nich nuci cała Polska, sprzedałem 12 milionów płyt. Jestem Zwycięzcą. Jestem Zwycięzcą, pomimo tego iż jestem świadomy, że droga przede mną jeszcze długa, że wiele zakrętów wciąż nie odkrytych, że jeszcze ten rollercoaster pędzi, jednoosobowa łódź z niejednym sztormem zawalczy. Jestem Zwycięzcą i mam tę myśl, to przekonanie, że dobiję do brzegu, że choć poturbowany i bardzo zmęczony, będę mógł zamknąć za sobą drzwi do domu. Do własnego Domu - Przystani, której już nikt nigdy mi nie odbierze. Zapraszam Wszystkich na plac budowy mojego Domu! - zachęcił do oglądania Michał Wiśniewski.