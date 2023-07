Współtwórca hitu Blanki był na koncercie Harry'ego Stylesa. Skrytykował jakość dźwięku na Narodowym

Harry Styles w końcu wystąpił przed warszawską publicznością, która nie zawiodła i była bardzo mocno zaangażowana w show Brytyjczyka, śpiewając głośno jego piosenki. Gwiazdor dał niezapomniane show, jednak jak to na Stadionie Narodowym bywa, akustyka nie należy do najlepszych. Ponieważ stadion nie jest miejscem przystosowanym do muzycznych wydarzeń, nagłośnienie zawodzi, o czym chętnie podkreślają akustycy, mówiąc, że przez to, w jaki sposób zbudowany jest obiekt, nie ma szans na to, aby koncert był w pełni udany.