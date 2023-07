Publiczność narzeka na dźwięk na Narodowym. To wstyd, że Warszawa nie ma porządnej hali koncertowej

Nawet jeśli mielibyśmy najlepsze na świecie głośniki, to jeżeli włożymy je do wiadra, będą brzmieć jak z wiadra. System tu w żaden sposób nie pomoże. (…) Stadion Narodowy nie został zaprojektowany pod wydarzenia dźwiękowe i jest kompletnie nieprzygotowany do grania. Jest w nim pełno betonu, plastiku i szkła – to wszystko odbija dźwięk, który się kotłuje i kumuluje. Do tego łukowe kształty, tak charakterystyczne dla stadionów, też nie są korzystne dla akustyki miejsca. Bo tak jak dzieje się w zwierciadle, dają efekt soczewki. To powoduje, że mamy ogniska, w których skupia się najwięcej odbitego dźwięku. A betonoza narodowego dodatkowo to kumuluje. (…) PGE Narodowy to jedno wielkie odbicie – każdy schodek, każda kondygnacja trybuny – to wszystko odbija dźwięk, a powinno go absorbować. Im więcej jest odbicia, tym dłuższy czas pogłosu i więcej dźwięku odbitego w stosunku do dźwięku bezpośredniego.

