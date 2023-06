Torebka wielkości okruszka sprzedana. Kosztowała krocie

Twórcy z kolektywu MSCHF dali się poznać szerszej publiczności, a to wszystko za sprawą Big Red Bootsów, które światło dzienne ujrzały w lutym tego roku. Wielkimi, czerwonymi butami, które swego czasu mocno trendowały na TikToku, chwaliły się gwiazdy i influencerzy. Big Red Bootsy są obecnie w sprzedaży także dla zwykłych śmiertelników, jeśli ktoś ma ochotę wydać 350 dolców plus dostawa. Kontrowersyjne, gumowe obuwie nie było jednak ostatnim słowem wyjątkowego kolektywu. I jeżeli prawie 400 dolarów za buty, których estetyczne walory są raczej wątpliwe, wydaje się być sporą kwotą, to zapnijcie pasy. MSCHF sprzedał na aukcji mikroskopijną torebkę za gigantyczną kwotę.