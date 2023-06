W "Milionerach" do wygrania 2 miliony, niestety innych krajach można zgarnąć o wiele więcej

Największe zmiany zanotować można w indyjskim formacie "Milionerów" - o tyle, o ile kwoty wygranej pokrywały się w cyfrach zarówno w polskim, brytyjskim, jak i w amerykańskim formacie, to indyjski odpowiednik musiał nieco zmienić koncepcję. Ponieważ 1 milion rupii indyjskich to w przeliczeniu około 50 tys. złotych i niemal 10 tys. funtów, by choć w małym stopniu kwota indyjska pokryła się z zagraniczną kwotą, główną nagrodą jest 75 milionów rupii, czyli prawie 4 miliony złotych. Co oznacza niestety, że mimo zmian, w polskiej edycji "Milionerów" uczestnicy i tak zarobią najmniej, nawet jeśli uda im się dotrwać do finałowego pytania.