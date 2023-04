Stalkerka Roberta Janowskiego i Moniki Janowskiej trafiła do aresztu. To jeszcze nie koniec sprawy

Żona Janowskiego nie raz podkreślała w mediach społecznościowych, że policja nie za wiele robi w tej sprawie, a ona sama nie może czuć się bezpiecznie. Choć psychofanka miała sądowy zakaz zbliżania się do pary, nie stosowała się do niego. Trafiła nawet do więzienia, lecz po wyjściu z placówki znów zaczęła nękać małżeństwo. Gdy Janowscy przeprowadzili się, stalkerka bez problemu znalazła ich nowy adres. Nękania nie było końca, lecz wygląda na to, że po 12 latach koszmar pary dobiega końca. Kobieta została zatrzymana i obecnie przebywa w areszcie.