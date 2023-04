"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" doczeka się 19. edycji. Robert Janowski tłumaczy nam fenomen uwielbianego programu

Gdy byłem występującym, nie wiedziałem, jak to jest być jurorem. Natomiast teraz, gdy jestem jurorem, to oczywiście nie muszę wstawać wcześnie rano, nie muszę przechodzić charakteryzacji. Chociaż ocenianie innych artystów, gdzie każdy z nich zasługuje na maksymalną ilość punktów, jest najtrudniejsze w roli jurora. Trzeba mieć też świadomość, że to program rozrywkowy, że nikt z nikim nie ściga się, że jest to odkrywanie samego siebie, a przecież ten występ zostanie z nami do końca życia, bo później trafi na YouTube. Udział w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zarówno od strony uczestnika, jak i jurora, to duża huśtawka emocjonalna. Jednak te wszystkie elementy sprawiają, że ten program jest tak fascynujący - zauważa Janowski.