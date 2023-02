Walentynkowych premier na Netfliksie nie zabraknie, ale to nie one są najciekawsze. Co obejrzeć w serwisie?

Przygotowania do walentynek Netflix rozpoczął bardzo szybko. W końcu już w mijającym tygodniu na platformie zaroiło się od nowości skrojonych pod święto zakochanych. Nie wszystkie są oczywiście ostentacyjnie romantyczne. Bo takie "Ty" to przecież opowieść o miłosnej obsesji. Na platformie zadebiutowała już pierwsza część 4. sezonu popularnego serialu. Tym razem Joe Goldberg próbuje zacząć wszystko od nowa, ale strój londyńskiego profesora to słaby kamuflaż. Nie zakrywa starych nawyków. Dlatego znowu robi się mrocznie.



Nie trzeba było długo czekać, aby na Netfliksie zrobiło się romantycznie w bardziej tradycyjnym ujęciu. W końcu dzień po premierze 4. sezonu "Ty" na platformie pojawiło się koreańskie "Love to Hate You", czyli serial o kobiecie i mężczyźnie z zupełnie innych bajek, których sytuacja zmusza do umawiania się ze sobą. Jakby tego było mało, również w miniony piątek zadebiutowało "U ciebie czy u mnie?" - komedia romantyczna z Reese Whiterspoon i Ashtonem Kutcherem. To urocza opowieść o dwójce przyjaciół. Różni ich wszystko, ale postanawiają wymienić się na jakiś czas swoimi domami. Czy to ich do siebie zbliży? Chyba znacie odpowiedź na to pytanie.