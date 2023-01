Na co do kina w walentynki? Na co chcecie. To nie jest jakieś opresyjne święto, że trzeba oglądać filmy o miłości. Nie. Macie ochotę na horror? Idźcie na horror. Macie ochotę na czarną komedię? Idźcie na czarną komedię. Jak to się już jednak przyjęło, najwięcej dla siebie propozycji znajdziecie, jeśli zdecydujecie dać się ponieść aurze dnia zakochanych i zechcecie obejrzeć coś romantycznego.