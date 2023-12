Hitowa animacja z uniwersum Spider-Mana wpadła do HBO Max. Sprawdzamy nowości na grudzień

Kiedy Miles z Brooklynu trafia wprost do multiwersum, wraz z Gwen Stacy spotyka innych Spider-Manów. Ich zadaniem jest ochrona świata przed zagrożeniami, dlatego, podczas gdy bohaterowie spierają się o to, jak poradzić sobie z nowymi niebezpieczeństwami, Miles będzie musiał na nowo zdefiniować, co to znaczy być superbohaterem i w jaki sposób może ocalić ludzi, których kocha.