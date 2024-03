Ci aktorzy mają najwięcej Oscarów na swoim koncie. Dwóch z nich zgarnęło po trzy statuetki

Kategoria "najlepszy aktor" funkcjonuje od 1929 r. To właśnie wtedy nagroda z tej działki przyznana została po raz pierwszy. Do tej pory najliczniej nagrodzonymi artystami są Daniel Day-Lewis oraz Jack Nicholson. Aktorzy otrzymali po 3 Oscary.



Daniel Day-Lewis zdobył nagrody za najlepsze role pierwszoplanowe w filmach: "Moja lewa stopa" w 1989 r., "Aż poleje się krew" w 2007 r. oraz "Lincoln" w 2012 r. Aktor łącznie nominowany był do nagrody sześć razy. W listopadzie 2012 r. okrzyknięto go "największym aktorem świata przez magazyn "Time". W czerwcu 2017 r. poinformował opinię publiczną o zakończeniu kariery aktorskiej.



Sam zainteresowany uchodził za perfekcjonistę w każdym calu. Tuż przed nagrywaniem scen przesłuchania Gerry'ego Conlona, złodziejaszka z Belfastu, który został skazany za udział w zamachu terrorystycznym w opartym na faktach filmie Jima Sheridana "W imię ojca", aktor spędził aż trzy doby w więziennej celi. Chciał w ten sposób poczuć to, co czują więźniowie. Z kolei tuż przed powstaniem filmu "Bokser", aktor przeszedł kilkumiesięczny trening bokserski. To jeszcze nie wszystko, bo przygotowując się do roli przywódcy grupy Amerykanów - Billa "Rzeźnika" Poole'a - postanowił nosić stroje z epoki, również poza planem.