Poznaliśmy 10 oscarowych shortlist. "Chłopów" nie ma, ale polskich akcentów nie brakuje

W 2024 roku nasz kandydat do Oscara nie powalczy co prawda o statuetkę dla najlepszego filmu międzynarodowego, ale nawet bez "Chłopów" mamy komu kibicować. Na shortliście w tej kategorii znalazła się bowiem polska koprodukcja reprezentująca Wielką Brytanię - "Strefa interesów". Za zdjęcia odpowiada w niej dwukrotnie nominowany do nagrody Amerykańskiej Akademii Łukasz Żal ("Ida", "Zimna wojna").



Jeśli zaś chodzi o samych "Chłopów", niedawno amerykański dystrybutor filmu informował, że zgłosił produkcję we wszystkich możliwych kategorii (najważniejsze z nich to najlepszy film animowany, najlepszy scenariusz adaptowany, najlepsza muzyka, najlepsza piosenka oryginalna, a nawet: najlepszy film). Polski tytuł odpadł więc z wyścigu również o parę innych Oscarów.



