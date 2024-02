Paul Giamatti podbił serca widzów w "Przesileniu zimowym". To jego druga szansa na Oscara

Włosko brzmiące nazwisko aktora to zasługa jego dziadków. Rodzina dziadka ze strony ojca była włoskimi emigrantami z Telese Terme. Nazwisko rodowe pierwotnie pisane było "Giammattei", przed emigracją do Stanów. Poza tym, z Włochami nie za wiele ma wspólnego, bo urodził się w Nowym Jorku i tam od lat mieszka.



Co ważne, pierwszą nominację w filmowej karierze aktora zapewniła mu drugoplanowa rola Joe Goulda, trenera oraz menedżera Jima Braddocka w biograficznym filmie "Człowiek ringu" Rona Howarda. Sam zainteresowany w wywiadach podkreśla, że bardzo chciałby znaleźć odpowiedni projekt, na którym mógłby pracować razem z Davidem Lynchem. Patrząc optymistycznie w przyszłość aktor chciałby też ponownie połączyć siły z reżyserem "Przesilenia zimowego", czyli Alexandrem Paynem. To najlepszy reżyser, z jakim kiedykolwiek pracowałem. Myślę, że jest jednym z największych żyjących amerykańskich reżyserów, więc mam nadzieję, że zrobimy więcej projektów. Zrobię wszystko, czego zechce - opowiadał w wywiadzie dla Deadline Paul Giamatti. Sam zainteresowany w tym samym wywiadzie zdradził też, że jest oszołomiony tym, jak "Przesilenie zimowe" zostało przyjęte przez ludzi. Nie spodziewał się, że obraz zdobędzie tak gigantyczny sukces.



To bardzo, bardzo prosta historia o relacjach międzyludzkich, o ludziach, którzy pomagają sobie nawzajem i myślę, że inni po prostu na to reagują - wyznał. Dodajmy, że "Przesilenie zimowe" weszło do polskich kin 24 stycznia 2024 r.